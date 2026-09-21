Ирина Салтыкова продала две квартиры в Москве, в одной из них снимали "Брат 2" SHOT: Ирина Салтыкова продала две квартиры в Москве общей стоимостью в 150 млн

Москва21 сен Вести.Певица Ирина Салтыкова продала две московские квартиры, выручив за них 150 миллионов рублей. В одной из них проходили съемки легендарного фильма "Брат 2", другую новый собственник уже сдает в аренду за 150 тысяч в месяц. Об этом сообщает SHOT.

Первой ушла квартира на Пречистенке, где снимали сцены культового "Брата-2" с Сергеем Бодровым. Жилье площадью 114 квадратов Салтыкова купила еще в 1997 году. Сделка прошла в июне, стоимость квартиры оценивается в 110 миллионов рублей. В августе певица продала еще и двушку площадью 72 квадрата в ЖК "Астра" в Можайском районе. Ее оценивают в 40 миллионов рублей говорится в сообщении источника

Отмечается, что 60-летняя артистка сейчас проживает в доме на Рублевском шоссе. Площадь особняка – 440 квадратных метров. Он расположен на участке в 12 соток. Этот объект оценивается на рынке примерно в 300 миллионов рублей.