Москва5 октВести.Актер Максим Виторган передал 30-летней дочери Полине две столичные квартиры, общая стоимость которых оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации Telegram-канала, первая квартира располагается в Большом Власьевском переулке. Однокомнатное жилье площадью 47 квадратных метров было в собственности актера с 1998 года. Его рыночная стоимость составляет около 47 миллионов рублей.
Второе жилье перешло Виторгану от его отца Эммануила в 2018 году. Двухкомнатная квартира площадью 62 квадратных метра находится на Краснопресненской набережной и оценивается в 55 миллионов рублей.
После 2022 года Виторган большую часть времени проводит в Израиле, однако периодически приезжает и работает в России. В афише "Квартета И" актер указан как участник спектакля "…в Бореньке чего-то нет", который состоится 17 октября в ДК имени Зуева.
Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина купила квартиру за 250 миллионов рублей с джакузи, сауной и розовой комнатой.