Актер Виторган переписал на дочь две квартиры в Москве стоимостью 100 млн рублей

Актер Максим Виторган переписал на дочь две квартиры в Москве Актер Виторган переписал на дочь две квартиры в Москве стоимостью 100 млн рублей

Москва5 окт Вести.Актер Максим Виторган передал 30-летней дочери Полине две столичные квартиры, общая стоимость которых оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, первая квартира располагается в Большом Власьевском переулке. Однокомнатное жилье площадью 47 квадратных метров было в собственности актера с 1998 года. Его рыночная стоимость составляет около 47 миллионов рублей.

Второе жилье перешло Виторгану от его отца Эммануила в 2018 году. Двухкомнатная квартира площадью 62 квадратных метра находится на Краснопресненской набережной и оценивается в 55 миллионов рублей.

После 2022 года Виторган большую часть времени проводит в Израиле, однако периодически приезжает и работает в России. В афише "Квартета И" актер указан как участник спектакля "…в Бореньке чего-то нет", который состоится 17 октября в ДК имени Зуева.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина купила квартиру за 250 миллионов рублей с джакузи, сауной и розовой комнатой.