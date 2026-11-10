Москва10 ноя Вести.Старшая дочь актера Михаила Ефремова 26-летняя Анна-Мария Ефремова официально стала владелицей бесхозной квартиры бывшей жены артиста Ксении Качалиной. Об этом сообщает SHOT.

Квартира в доме 1914 года постройки оценивается в 60 миллионов рублей.

В собственность 26-летней Анны-Марии Ефремовой перешла квартира в Брюсовом переулке площадью 60 квадратов отмечается в сообщении

Дочь Ксении Качалиной и Михаила Ефремова не спешила вступать в наследство. Почти год недвижимость была без присмотра.