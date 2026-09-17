Москва17 сенВести.В новой квартире певицы Ларисы Долиной, купленной за 250 миллионов рублей, есть джакузи, сауна и розовая комната. Об этом SHOT сообщает в MAX.
По данным канала, рядом с джакузи есть панорамное окно, в которое видна набережная Москвы-реки.
В квартире есть большая гостиная площадью около 60 квадратных метров. В ней стоят оставшиеся от старых хозяев шкафы, встроенные в стену. Среди других комнат – несколько спален, две из них выполнены как детские. Одна такая "детская" сделана полностью в розовых тонах.
Квартира оборудована двумя раздельными санузлами. Также здесь есть две гардеробные и кладовая.
Большинство комнат выполнены в стиле ар-деко, в них стоит массивная деревянная мебель.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина приобрела жилье в жилом комплексе "Премьер" и оформила его на дочь Ангелину, чтобы избежать новых историй с мошенниками. Прежним владельцем квартиры был пианист и бизнесмен Игорь Райхельсон.