В новой квартире Ларисы Долиной за 250 млн есть джакузи, сауна и розовая комната

Певица Долина купила квартиру с джакузи и розовой комнатой за 250 млн В новой квартире Ларисы Долиной за 250 млн есть джакузи, сауна и розовая комната

Москва17 сен Вести.В новой квартире певицы Ларисы Долиной, купленной за 250 миллионов рублей, есть джакузи, сауна и розовая комната. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, рядом с джакузи есть панорамное окно, в которое видна набережная Москвы-реки.

В квартире есть большая гостиная площадью около 60 квадратных метров. В ней стоят оставшиеся от старых хозяев шкафы, встроенные в стену. Среди других комнат – несколько спален, две из них выполнены как детские. Одна такая "детская" сделана полностью в розовых тонах.

Квартира оборудована двумя раздельными санузлами. Также здесь есть две гардеробные и кладовая.

Большинство комнат выполнены в стиле ар-деко, в них стоит массивная деревянная мебель.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина приобрела жилье в жилом комплексе "Премьер" и оформила его на дочь Ангелину, чтобы избежать новых историй с мошенниками. Прежним владельцем квартиры был пианист и бизнесмен Игорь Райхельсон.