Житель Ростовской области выиграл 30 миллионов рублей в лотерее Крупный выигрыш в государственной лотерее достался жителю Ростовской области

Москва18 сен Вести.Житель Ростовской области выиграл 30 миллионов рублей, купив лотерейный билет всего за 25 рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.

Сергей из Ростовской области всегда мечтал о большой квартире с панорамным видом​​​. Теперь он сможет осуществить эту мечту и купить ее - мужчина выиграл суперприз онлайн-лотереи "Премьер" в размере 30 000 000 рублей отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи"

Как уточняется, мужчина приобрел около двадцати билетов по 25 рублей, один из них оказался счастливым и принес владельцу крупный выигрыш.

Интересно, что в день розыгрыша он проходил мимо дома, в котором давно хотел купить жилье. Теперь, благодаря призу, победитель планирует приобрести там квартиру с панорамными окнами. Оставшиеся деньги он собирается потратить на автомобиль и завершение ремонта в нынешней квартире.