Москва18 сенВести.Житель Ростовской области выиграл 30 миллионов рублей, купив лотерейный билет всего за 25 рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
Сергей из Ростовской области всегда мечтал о большой квартире с панорамным видом. Теперь он сможет осуществить эту мечту и купить ее - мужчина выиграл суперприз онлайн-лотереи "Премьер" в размере 30 000 000 рублейотметили в пресс-службе "Национальной Лотереи"
Как уточняется, мужчина приобрел около двадцати билетов по 25 рублей, один из них оказался счастливым и принес владельцу крупный выигрыш.
Интересно, что в день розыгрыша он проходил мимо дома, в котором давно хотел купить жилье. Теперь, благодаря призу, победитель планирует приобрести там квартиру с панорамными окнами. Оставшиеся деньги он собирается потратить на автомобиль и завершение ремонта в нынешней квартире.