Суперприз в 10 млн рублей выиграл житель Новосибирской области в онлайн-лотерее Житель Новосибирской области выиграл 10 млн рублей из-за любви к самолетам

Москва27 авг Вести.Житель Новосибирской области выиграл в онлайн-лотерею 10 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.

Житель Новосибирской области Вадим стал мультимиллионером, выиграв первый после перезапуска онлайн-лотереи "5 из 37" суперприз – 10 миллионов рублей. говорится в сообщении

По словам победителя, он выбрал эту лотерею из-за изображения крыла самолета в анонсе игры на сайте, так как увлекается авиацией.

Мужчина купил пять билетов тиража. При выборе он ориентировался на даты рождения близких. Одна из таких комбинаций в итоге принесла ему суперприз.