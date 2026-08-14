Москва14 авг Вести.Российский моряк по имени Андрей выиграл главный приз лотереи Dubai Duty Free Millennium Millionaire – один миллион долларов. Об этом сообщает Khaleej Times.

Мужчина рассказал, как семь лет назад, находясь с супругой на отдыхе в Дубае, увидел необычный сон о выигрыше в лотерею. С тех пор он ежегодно покупал лотерейные билеты.

Я начал покупать билеты несколько раз в год, потому что мне приснился этот сон. Это была очень ясная мечта, которую я выиграл рассказал Андрей

О победе мужчина узнал 12 августа, навещая родителей во Владивостоке. На первый звонок представителей Dubai Duty Free ответила мать Андрея. Она приняла их за мошенников и рекомендовала сыну не отвечать на звонки. Но после того, как собеседник попросил проверить данные лотерейного билета, Андрей понял, что действительно выиграл миллион долларов.

Мужчина не собирается менять образ жизни. Свой выигрыш он планирует потратить на образование детей, покупку недвижимости в Дубае и рассматривает возможность заняться благотворительностью.

Ранее сообщалось, что россиянка выиграла 15 миллионов рублей в лотерею, выбрав билет по картинке с котом.