Москва13 авгВести.Джекпот американской лотереи Powerball в размере 1 миллиарда долларов выиграл билет из штата Иллинойс. Об этом говорится в заявлении на сайте организаторов.
Согласно правилам лотереи, джекпот будет выплачиваться долями. Уточняется, что изначально победитель получит часть выигрыша, после чего его ждут еще 29 ежегодных выплат.
Восьмой по величине в истории Powerball джекпот был выигран в Иллинойсе. В одном билете, проданном в Иллинойсе, совпали все выпавшие в среду вечером шесть чисел, выигравшие джекпот 1,04 миллиарда долларовговорится в сообщении
При этом, как утверждается, если победитель захочет забрать выигрыш сразу, то вся полученная сумма составит 450,5 миллиона долларов до выплаты налогов.
Имя победителя не раскрывается.