В США победитель лотереи Powerball выиграл 1 миллиард долларов Билет из штата Иллинойс выиграл джекпот лотереи Powerball в 1 миллиард долларов

Москва13 авг Вести.Джекпот американской лотереи Powerball в размере 1 миллиарда долларов выиграл билет из штата Иллинойс. Об этом говорится в заявлении на сайте организаторов.

Согласно правилам лотереи, джекпот будет выплачиваться долями. Уточняется, что изначально победитель получит часть выигрыша, после чего его ждут еще 29 ежегодных выплат.

Восьмой по величине в истории Powerball джекпот был выигран в Иллинойсе​​​. В одном билете, проданном в Иллинойсе, совпали все выпавшие в среду вечером шесть чисел, выигравшие джекпот 1,04 миллиарда долларов говорится в сообщении

При этом, как утверждается, если победитель захочет забрать выигрыш сразу, то вся полученная сумма составит 450,5 миллиона долларов до выплаты налогов.

Имя победителя не раскрывается.