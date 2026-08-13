Москва13 авгВести.Очередной выигрыш лотереи "Столото" достался инженеру из Ямало-Ненецкого автономного округа. Выигрыш составил более 13 миллионов рублей, а билет счастливчик купил 13 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".
В 30066-м тираже государственной лотереи "Рапидо Ультра" был разыгран суперприз — 13 109 580 рублей. Победителем стал житель Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Д.говорится в сообщении
Александр купил билет в понедельник, накануне командировки. Позже ему пришло сообщение о выигрыше.
Победитель лотереи собирается потратить выигрыш на покупку квартиры и путешествие