Инженер из ЯНАО выиграл в лотерею 13 млн рублей

Житель ЯНАО выиграл 13 млн рублей, купив билет 13 августа Инженер из ЯНАО выиграл в лотерею 13 млн рублей

Москва13 авг Вести.Очередной выигрыш лотереи "Столото" достался инженеру из Ямало-Ненецкого автономного округа. Выигрыш составил более 13 миллионов рублей, а билет счастливчик купил 13 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".

В 30066-м тираже государственной лотереи "Рапидо Ультра" был разыгран суперприз — 13 109 580 рублей. Победителем стал житель Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Д. говорится в сообщении

Александр купил билет в понедельник, накануне командировки. Позже ему пришло сообщение о выигрыше.

Победитель лотереи собирается потратить выигрыш на покупку квартиры и путешествие