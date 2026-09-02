День рождения жены помог директору магазина выиграть 13,6 млн в лотерее в Москве

Директор магазина выиграл в лотерее 13,6 млн, указав день рождения жены День рождения жены помог директору магазина выиграть 13,6 млн в лотерее в Москве

Москва2 сен Вести.Директор магазина из Москвы выиграл в лотерее и стал мультимиллионером благодаря дню рождения жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной Лотереи".

Мужчина купил лишь один билет и выиграл.

Никита, директор магазина из Москвы, выиграл 13,6 миллиона рублей. На счастливый тираж он купил всего один билет с развернутой ставкой сообщили в компании

Уточняется, что прямо на работе Никита увидел в мобильном приложении билет за 10 рублей. Он купил его и сделал развернутую ставку – добавил числа 5, 6 и 13. Два числа были днями рождения – его и супруги. Именно они – 5 и 6 – обеспечили выигрыш.

Мужчина поделился, что жена и дети уже начали думать, на что потратить выигрыш. В первую очередь деньги пойдут на закрытие ипотеки, новые смартфоны и путешествия.

Жена в Таиланд хочет. Как получу выигрыш, сразу полетит либо на Бали, либо в Таиланд с детьми рассказал счастливчик

При этом у него самого возможности взять отпуск нет, так что отдыхать отправятся жена и дети.