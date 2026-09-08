Москва8 сен Вести.Менеджер Гульназ из Республики Татарстан загадала желание на падающую звезду и выиграла 2 миллиона рублей в лотерее. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

Она наблюдала за небом и увидела падающую звезду. В этот момент, по ее словам, она искренне загадала желание выиграть в лотерею говорится в сообщении

Женщина активно покупала билеты онлайн-лотереи "5 из 36". Уведомление о выигрыше пришло не сразу в рабочее время, и она не придала ему значения. Лишь позже, зайдя на сайт, она сначала решила, что речь идет о сумме в несколько сотен тысяч рублей, однако, присмотревшись, поняла, что выигрыш составил 2 миллиона рублей.

Теперь она планирует, что как только получит деньги, поедет в путешествие в Китай.