Москвич связал выигрыш в лотерею 10 млн рублей с новорожденными котятами

Художник из Москвы выиграл почти 10 млн рублей благодаря котятам Москвич связал выигрыш в лотерею 10 млн рублей с новорожденными котятами

Москва15 сен Вести.Москвич, выигравший почти 10 миллионов рублей в лотерее, считает предвестником этой удачи родившихся накануне у его кошки котят. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи".

Оператор организованных Минфином всероссийских государственных лотерей сообщил, что художник из Москвы Федор стал победителем онлайн-лотереи "Трилогия", выиграв больше 9,6 миллиона рублей.

По словам мужчины, он продолжил традицию своей бабушки, которая играла в лотереи и всегда верила в удачу.

Сам он ежемесячно выделяет с зарплаты около 10% суммы на различные быстрые игры "Национальной Лотереи".

Накануне победы у Федора окотилась кошка – он связывает появление на свет котят с предвестием большой удачи говорится в сообщении

Победитель рассказал, что благодаря этому выигрышу планирует погасить кредиты и сделать родителям ценный подарок.