Москва15 сенВести.Москвич, выигравший почти 10 миллионов рублей в лотерее, считает предвестником этой удачи родившихся накануне у его кошки котят. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи".
Оператор организованных Минфином всероссийских государственных лотерей сообщил, что художник из Москвы Федор стал победителем онлайн-лотереи "Трилогия", выиграв больше 9,6 миллиона рублей.
По словам мужчины, он продолжил традицию своей бабушки, которая играла в лотереи и всегда верила в удачу.
Сам он ежемесячно выделяет с зарплаты около 10% суммы на различные быстрые игры "Национальной Лотереи".
Накануне победы у Федора окотилась кошка – он связывает появление на свет котят с предвестием большой удачиговорится в сообщении
Победитель рассказал, что благодаря этому выигрышу планирует погасить кредиты и сделать родителям ценный подарок.