Китаец выманил у друзей $255 тысяч, создав с помощью ИИ видео с больным отцом

Житель Китая обманул знакомых на $255 тысяч, выдумав болезнь и смерть отца Китаец выманил у друзей $255 тысяч, создав с помощью ИИ видео с больным отцом

Москва26 окт Вести.Житель Китая выманил у друзей и бывших однокурсников более 255 тысяч долларов, придумывая различные предлоги для займов, сообщает издание Pengpai.

Чтобы вызвать сочувствие знакомых, мужчина создал с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео, на котором его отец якобы тяжело болен.

По данным полиции, с 2019 года житель Китая неоднократно просил деньги у знакомых, ссылаясь на необходимость вложений в технологические проекты, предстоящую свадьбу, покупку жилья и покрытие текущих расходов своей компании.

Позднее мужчина по фамилии Цзян стал рассказывать, что у его отца обнаружили рак и ему срочно требуется лечение. Затем он сообщил о смерти отца, заявив, что ему нужны средства на организацию похорон. Эти истории были призваны вызвать сочувствие и побудить знакомых продолжать давать ему деньги пишет издание

В сообщении говорится, что для большей убедительности Цзян создал с помощью ИИ видео, на котором его отец якобы лежит в постели в тяжелом состоянии. Мужчина признался в совершенном мошенничестве и объяснил, что использовал сгенерированные кадры, чтобы его история выглядела правдоподобнее.

В общей сложности Цзян получил от знакомых более 1,7 миллиона юаней (около 255 тысяч долларов). По его словам, все полученные средства он потерял на фондовом рынке.

Мужчину задержали по подозрению в мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что нищий китаец неожиданно нашел на банковском счете $63 тысячи и расплакался.