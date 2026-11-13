Москва13 ноя Вести.Пенсионер из Петербурга решил проверить купленные еще летом билеты моментальной лотереи и понял, что один из них принес ему выигрыш в 10 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Как рассказали агентству в пресс-службе "Национальной Лотереи", мужчина купил пачку билетов еще в июле – по случаю своего дня рождения, но потом о них забыл.

Пенсионер из Санкт-Петербурга Давуд выиграл 10 миллионов рублей – суперприз моментальной лотереи "Честная цена" говорится в сообщении

Победитель признался, что увлекается лотереями еще с 15 лет, и за все годы его самый крупный выигрыш составил 270 тысяч рублей.

Деньги пенсионер намерен потратить на покупку недвижимости или в Петербурге, или в Ленобласти. Мужчина рассказал, что у него сгорело прежнее жилье, и в последнее время он жил в съемном.