Иркутянин стал мультимиллионером, купив три лотерейных билета Житель Иркутска выиграл 10 миллионов рублей в лотерею

Москва27 окт Вести.Житель Иркутска выиграл 10 миллионов рублей в лотерею - счастливый билет мужчина выбрал случайно, а его последние цифры совпали с датой рождения победителя. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной Лотереи".

Отмечается, что иркутянин по имени Александр участвовал в распределительном тираже лотереи "Супер 8" во время командировки. Накануне вылета он наугад купил три билета – и все они оказались выигрышными.

Александр решил участвовать в распределительном тираже лотереи "Супер 8" во время командировки. Три билета мужчина приобрел наугад перед сном накануне вылета… Все билеты оказались выигрышными. Два принесли по 2,5 тысячи рублей, а третий – 10 миллионов рублей говорится в публикации

Позже мужчина заметил, что последние цифры счастливого билета совпали с его датой рождения.

Александр рассказал, что перед розыгрышем больше месяца не участвовал в лотереях. Теперь он считает, что иногда стоит сделать паузу, чтобы накопить удачу.

Победитель признался, что пока не ощутил перемен и продолжает жить как прежде. Часть денег он пустит на закрытие долговых обязательств. Родные хотят отдохнуть за границей, но конкретные планы семья начнет строить, когда уладит все финансовые вопросы.