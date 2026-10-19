Журналист из Москвы выиграл около 13 млн руб. благодаря синестезии Синестезия помогла жителю Москвы выиграть в лотерее порядка 13 млн руб.

Москва19 окт Вести.Московский журналист стал победителем в лотерее, в которой он выиграл порядка 13 миллионов рублей. Это произошло благодаря его нестандартному восприятию цифр, сообщает РИА Новости.

У победившего Михаила Ивкина цифры ассоциируются с цветами. Это называется синестезия, и она помогла москвичу выиграть суперприз – 12 960 558 рублей.

Из-за феномена графемно-цветовой синестезии числовые комбинации в лотерейных билетах формируют у него ощущение цвета говорится в публикации

Сам победитель отметил, что в момент запоминания числовой комбинации там преобладали "холодные" цвета. Тогда он посчитал, что не выиграет, но все-таки купил билет.

Выигранные деньги он планирует потратить на погашение долгов и ремонт в квартире.