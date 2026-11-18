Московский юрист выиграл в лотерею почти 30 млн рублей после чтения Достоевского

Москвич стал миллионером после прочтения романа Достоевского "Игрок" Московский юрист выиграл в лотерею почти 30 млн рублей после чтения Достоевского

Москва18 ноя Вести.Юрист из Москвы выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей после прочтения романа Федора Достоевского "Игрок", рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи".

Москвич Василий, юрист и увлеченный шахматист, выиграл 29 494 028 рублей в лотерее "Накопительная 8". Накануне счастливчик читал роман Федора Достоевского "Игрок", а вскоре сам стал обладателем многомиллионного выигрыша сказали там

Отмечая счастливые числа, мужчина выбрал случайную комбинацию. По его словам, у него уже есть квартира и автомобиль, ребенок вырос и учится в аспирантуре, поэтому он не планирует кардинально менять жизнь и не видит необходимости в срочных крупных тратах. Большую часть выигрыша победитель планирует сохранить и в дальнейшем расходовать постепенно и обдуманно.

Часть денег Василий намерен направить на благотворительность - поддержать детей, нуждающихся в помощи, и собачьи приюты.

Ранее пенсионер из Санкт-Петербурга решил проверить купленные еще летом билеты моментальной лотереи и понял, что один из них принес ему выигрыш в 10 миллионов рублей.