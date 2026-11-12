Москва12 ноя Вести.Преподаватель актерского мастерства и отец троих детей из Ивановской области выиграл в лотерею больше 16 млн рублей после того, как прочитал предсказание в гороскопе, передает РИА Новости.

Как рассказали агентству в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото", Андрей М. провожал старшего сына в аэропорт перед поездкой с классом в Иркутск и во время ожидания читал новости и гороскопы.

В одном из них мужчине запомнилось предсказание: "Сегодня вам может повезти в лотерее". Сначала он не придал этому значения, но вечером все же купил лотерейный билет.

Андрей М. родом из Ивановской области стал обладателем суперприза в размере 16 124 461 рубль в 177091-м тираже лотереи "Все или ничего". … Билет оказался выигрышным несмотря на то, что Андрей не угадал ни одного числа говорится в сообщении

Комбинацию чисел счастливчик выбрал на основании дат рождения своих троих детей, жены, сестры и тещи. Выигрыш Андрей планирует направить на образование детей, помощь близким и покупку автомобиля, рассказали в пресс-службе компании.