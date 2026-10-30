Воронежец не угадал ни одного числа в лотерею и выиграл почти 58 млн рублей

Воронежец купил билет в лотерею, пока стоял на светофоре, и выиграл почти 58 млн Воронежец не угадал ни одного числа в лотерею и выиграл почти 58 млн рублей

Москва30 окт Вести.Водитель из Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею почти 58 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

В 185852-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал водитель из Воронежской области Иван говорится в сообщении

Уточняется, что Иван ехал в гости к маме на автомобиле и по пути остановился на светофоре. Чтобы скоротать время, он купил в мобильном приложении лотерейный билет и наугад выбрал комбинацию чисел. Не угадав ни одного, мужчина стал победителем.

Иван поделился, что до этого у него была полоса невезения: несколько раз ломалась машина и возникали другие проблемы. Он подумал, что хотя бы в лотерее ему должна улыбнуться удача, и угадал.