Москва30 октВести.Водитель из Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею почти 58 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
В 185852-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал водитель из Воронежской области Иванговорится в сообщении
Уточняется, что Иван ехал в гости к маме на автомобиле и по пути остановился на светофоре. Чтобы скоротать время, он купил в мобильном приложении лотерейный билет и наугад выбрал комбинацию чисел. Не угадав ни одного, мужчина стал победителем.
Иван поделился, что до этого у него была полоса невезения: несколько раз ломалась машина и возникали другие проблемы. Он подумал, что хотя бы в лотерее ему должна улыбнуться удача, и угадал.