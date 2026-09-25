Учительница из Иркутской области выиграла 10 млн рублей после вещего сна Крупный выигрыш приснился учительнице, которая выиграла в лотерею 10 млн рублей

Москва25 сен Вести.Учительница математики из Иркутской области выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной Лотереи".

Учительница математики из Иркутской области Наталья выиграла суперприз 10 миллионов рублей в лотерею спустя три месяца после того, как увидела во сне крупный выигрыш говорится в сообщении

Победительница Наталья рассказала, что покупает лотерейные билеты около двух лет. Один раз ей удалось выиграть 100 тысяч рублей, а потом почти два года крупных сумм не было. О выигрыше Наталья узнала, когда зашла в приложение и увидела уведомление.

Наталья считает свою победу удачным стечением обстоятельств, а тройка – ее любимое число. На полученные деньги она планирует купить квартиру.

Ранее сообщалось, что житель Ростовской области выиграл 30 миллионов рублей, купив лотерейный билет за 25 рублей.