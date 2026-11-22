Москва22 нояВести.Житель Московской области Евгений, работающий на складе, выиграл в лотерею свыше 7 млн рублей благодаря математическим расчетам, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
Кладовщик из Подмосковья Евгений выиграл более 7 миллионов рублей – суперприз в лотерее "Великолепная 8" - благодаря математическим расчетамрассказали в пресс-службе
Мужчина купил три лотерейных билета с расширенной ставкой и, используя "метод коврового покрытия", попытался закрыть все поле в трех расширенных комбинациях.
Евгений также добавил, что на победившем билете было его счастливое число 13.
Выигрыш мужчина планирует направить на погашение ипотеки.