Заслуженный работник нефтегазовой отрасли второй раз стал лотерейным миллионером

Сотрудник нефтегазовой отрасли из ХМАО дважды стал лотерейным миллионером Заслуженный работник нефтегазовой отрасли второй раз стал лотерейным миллионером

Москва28 окт Вести.Заслуженный работник нефтегазовой отрасли из Нижневартовска второй раз стал лотерейным миллионером, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Очередную удачу принесла поездка в ветклинику с домашним питомцем – собакой породы той-терьер, по пути в которую он купил счастливый билет, выигравший суперприз – больше 10 миллионов рублей.

Для мужчины это не первая крупная победа в лотереях. В 2009 году в "Жилищной лотерее" Наби выиграл 1 миллион рублей говорится в сообщении

Победитель признался, что выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держит в секрете.

По данным агентства, мужчина больше 40 лет работает оператором по добыче нефти и газа, в 2023 году его наградили почетным званием "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ".

Призовые средства победитель разделил между двумя дочками.