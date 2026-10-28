Москва28 октВести.Заслуженный работник нефтегазовой отрасли из Нижневартовска второй раз стал лотерейным миллионером, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".
Очередную удачу принесла поездка в ветклинику с домашним питомцем – собакой породы той-терьер, по пути в которую он купил счастливый билет, выигравший суперприз – больше 10 миллионов рублей.
Для мужчины это не первая крупная победа в лотереях. В 2009 году в "Жилищной лотерее" Наби выиграл 1 миллион рублейговорится в сообщении
Победитель признался, что выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держит в секрете.
По данным агентства, мужчина больше 40 лет работает оператором по добыче нефти и газа, в 2023 году его наградили почетным званием "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ".
Призовые средства победитель разделил между двумя дочками.