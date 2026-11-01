Москва1 ноя Вести.Монеты, которые чеканились в Византии и средневековом городе в XI-XIII веках, нашли во время раскопок на территории Херсонеса Таврического в Севастополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора Института истории и археологии Византии и Причерноморья Севастопольского госуниверситета Сергея Бочарова.

Во время раскопок найдены монеты византийских императоров. Пока мы еще их не чистили, поэтому сказать, периода правления каких именно императоров это монеты, пока не могу рассказал Сергей Бочаров

Он уточнил, что на некоторых монетах есть надпись "Ро". Вероятно, они чеканились в Херсонесе в XI-XIII веках. Есть и монеты с изображениями византийских императоров, причем на одной из них изображены рядом два императора-соправителя. Какие это именно правители, еще предстоит определить специалистам.

Принадлежность монет к тому или иному периоду будут определять с помощью имеющихся каталогов – монеты очистят и сравнят с представленными там.