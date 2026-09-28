На вывезенное из Венесуэлы в США золото не могут найти покупателей NYT: власти США не могут продать золото, вывезенное из Венесуэлы

Москва28 сен Вести.Золото, вывезенное из Венесуэлы в Соединенные Штаты и оцениваемое в сотни миллионов долларов, до сих пор хранится на складах. Американские компании не спешат его перерабатывать из-за возможной связи с коррупцией, криминалом и нанесения вреда экологии, пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Частично вследствие поспешного подхода к вопросу администрации (США – прим. ред​​​.) все это золото, которое стоит сотни миллионов долларов, лежит нетронутое на складах… Аффинажным предприятиям в соответствии с международными правилами понадобятся гарантии, что золото не связано с финансированием банд, вредом экологии и коррупцией говорится в статье

Отмечается, что речь идет о том самом золоте, которые власти США ввезли в страну после похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро в январе этого года. Как сообщал тогда Axios, венесуэльская компания Minerven договорилась продать от 650 до 1000 кг золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura. Тот, в свою очередь, должен был направить металл на перерабатывающие заводы в США.

Как выяснила Times, часть этого золота связана с золотодобытчиками, которые платят бандам за защиту. Это позволяет криминальным элементам извлекать выгоду из знаковой сделки администрации (США – прим.ред.) пишет издание

Территории вокруг добывающих объектов Minerven контролируются преступными группировками. NYT утверждает, что рабочие и поставщики компании платили им деньги за защиту.

В качестве выхода из ситуации Trafigura и Minerven предложили следующую схему. Trafigura закупала бы золото только с двух промышленных карьеров Minerven, обнесенных забором и находящихся под военной охраной. Обрабатывать его планировалось прямо на месте, чтобы ни криминальные структуры, ни коррумпированные чиновники не имели к нему доступа. Далее золото напрямую направлялось бы в США на очистку и продажу.

Это не сработало настолько чисто… Золото начало поступать (в США – прим. ред.) еще до того, как Trafigura и независимые проверяющие посетили шахты поясняет газета

По данным NYT, Trafigura до приезда проверяющих уже купила несертифицированное золото на сотни миллионов долларов, а объемы закупок, с тех пор выросли до 400 килограммов золота в месяц.

Газета выяснила, пообщавшись с золотодобытчиками непосредственно на месте, что на огороженной территории карьеров Minerven работают в том числе независимые частные бригады. Они еженедельно передают 20 процентов добытого золота одной из местных банд под названием "Трен де Гуайана". Остальное получает Minerven, которая переплавляет золото и затем передает его Trafigura, рассказали рабочие.

Это означает, что… Соединенные Штаты импортируют слитки, которые содержат как минимум некоторое количество золота, связанного "Трен де Гуайана" делают вывод авторы статьи

По их информации, Trafigura не может сбыть переработчикам привезенное в США золото уже полгода.