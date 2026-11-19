Маск: Хуанг был для Nvidia как Майкл Джордан на пике

"Как Майкл Джордан": Маск сравнил экс-главу Nvidia Хуанга со звездой баскетбола Маск: Хуанг был для Nvidia как Майкл Джордан на пике

Москва19 ноя Вести.Для технологической компании Nvidia ее экс-глава Дженсен Хуанг был также важен, как Майкл Джордан - для баскетбольной команды "Чикаго Буллз". Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск.

В интервью газете The New York Times он назвал Хуанга одним из самых талантливых предпринимателей в истории.

Я бы назвал Дженсена Майклом Джорданом на пике с точки зрения его значения для команды. Представим, что вы "Чикаго Буллз" и находитесь в середине второго сезона, вы рассчитываете на серию побед и выгоняете Майкла Джордана из команды сказал Маск

Ранее миллиардер заявил, что "счел бы за честь" нанять на работу Хуанга.

Хуанг 12 ноября покинул свой пост и вышел из совета директоров Nvidia. Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена финансовый директор компании Колетт Кресс.

Петиция о восстановлении Хуанга в должности набрала свыше 200 тысяч подписей.