Пейзаж Ван Гога "Цветущие каштановые деревья" ушел с молотка на Sotheby's

Картина Ван Гога "Цветущие каштановые деревья" продана за $190,4 млн Пейзаж Ван Гога "Цветущие каштановые деревья" ушел с молотка на Sotheby's

Москва19 ноя Вести.Картина Винсента Ван Гога "Цветущие каштановые деревья" (Châtaigniers en Fleurs) продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке (США) за $190,43 млн, сообщает РИА Новости.

Также с торгов ушла редкая работа Сезанна "Арлекин", на которой художник изобразил собственного сына. Эта картина продана за $111 млн.

Кроме того, за $27,5 млн продан портрет кисти Пьера Огюста Ренуара "Молодая женщина в лодке", а пейзаж Клода Моне "Сад Тюильри" ушел за $20,23 млн. Полотно Эдгара Дега "Перед скачками" приобретено за $18 млн.

Среди лотов на Sotheby's также значились натюрморт Поля Гогена "Цветы в чаше" и полотно Камиля Писсарро "Площадь Французского театра и авеню Опера, солнце после полудня зимой".

Ранее сообщалось, что потомки еврейской семьи Фишер просили аукционный дом Sotheby's снять с торгов картину "Цветущие каштановые деревья".

По словам наследников издателя Самуэля Фишера, в 1936 году семья вынужденно продала картину под давлением нацистского режима. В Sotheby's ответили, что прямых доказательств принудительного характера сделки нет.