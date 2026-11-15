Картину Ван Гога "Цветущие каштановые деревья" просят снять с аукциона Sotheby's Наследники семьи Фишер просят снять с торгов Sotheby's картину Ван Гога

Москва15 ноя Вести.Потомки еврейской семьи Фишер просят аукционный дом Sotheby's снять с аукциона картину Винсента Ван Гога "Цветущие каштановые деревья"(Châtaigniers en Fleurs), сообщает издание The New York Times (NYT).

Картина написана в 1890 году, после двух лет, проведенных художником на юге Франции.

Картину оценивают в $180 млн, что является самой высокой ценой, когда-либо заплаченной на аукционе за работу Ван Гога.

По словам наследников издателя Самуэля Фишера, в 1936 году семья вынужденно продала картину под давлением нацистского режима.

В Sotheby's ответили, что прямых доказательств принудительного характера сделки нет, но выразили готовность к "конструктивному взаимодействию" для поиска компромисса.

Аукцион Sotheby's намечен на 18 ноября.

Картина российского мариниста Ивана Айвазовского "Ялтинский залив", которую не представляли широкой публике, выставлена на торги Sotheby's в Нью-Йорке в декабре в рамках продажи части коллекции частной нью-йоркской галереи A La Vieille Russie (Хранилища старой России). По предварительным оценкам, стоимость лота составляет $600-800 тыс.