Обложку комикса про Астерикса и Обеликса продали за рекордные 1,2 млн евро RTBF: обложку комикса "Астерикс в Британии" продали на аукционе за 1,2 млн евро

Москва14 сен Вести.Обложку комикса "Астерикс в Британии", созданную художником Альбером Удерзо, продали за 1,2 млн евро (около 117 млн рублей), а с учетом комиссии итоговая сумма составила 1,47 млн евро (порядка 143 млн рублей) - это мировой рекорд для работ Удерзо. Об этом сообщил портал RTBF со ссылкой на аукционный дом BD Encheres.

Работа представляет собой гуашь на картоне размером 34 на 47 см, созданную для обложки восьмого комикса о галлах. На рисунке сохранилась дарственная надпись от авторов. Аукционный дом отметил сочетание в работе диснеевской динамики, карикатурной мимики и тонких деталей, вошедших в историю комиксов.

"Астерикс" - французская серия комиксов, созданная сценаристом Рене Госинни и художником Альбером Удерзо. История посвящена галльской деревне, противостоящей римским легионам. Комикс впервые был опубликован в журнале Pilote 29 октября 1959 года. Ключевыми персонажами стали галл Астерикс и его друг Обеликс. Создатели специально выбрали для одного из главных персонажей имя, начинающееся на "А", чтобы проект был среди первых в списках комиксов. Благодаря многочисленным экранизациям серия также известна как "Астерикс и Обеликс".

Цикл комиксов был переведен более чем на 100 языков, а совокупный тираж превысил 380 миллионов экземпляров. Восьмая часть, "Астерикс в Британии", вышла в 1966 году. По сюжету герои отправляются через Ла-Манш, чтобы помочь британской деревне, сражающейся с римлянами.

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