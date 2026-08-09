В Британии потратили £150 тысяч на уборку и охрану работ Бэнкси

Работы Бэнкси обошлись британскому бюджету в £150 тысяч В Британии потратили £150 тысяч на уборку и охрану работ Бэнкси

Москва9 авг Вести.Уборка, демонтаж и охрана трех произведений уличного художника Бэнкси обошлись британскому бюджету примерно в £150 тысяч, или около 16,6 млн рублей. Об этом сообщает Би-би-си.

Наибольшие расходы связаны с работой художника на стене здания Королевского суда в Лондоне. Министерство юстиции Великобритании заплатило £50 тысяч за удаление краски с исторической постройки. Еще £35,3 тысячи потребовалось на сверхурочную работу сотрудников и обеспечение охраны.

Почти £60 тысяч власти направили на охрану и защиту другой работы Бэнкси — статуи мужчины с флагом, установленной на площади Ватерлоо-Плейс.

Кроме того, в 2024 году £2,2 тысячи потратили на демонтаж полицейской будки, на которой художник изобразил пираний.

При этом окончательная сумма расходов может увеличиться. Стену Королевского суда планируют повторно обследовать. При обнаружении новых повреждений может потребоваться дополнительная очистка или замена пострадавшей каменной кладки.

В марте журналисты Reuters узнали, кто работает под псевдонимом Бэнкси.