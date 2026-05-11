ВМФ Британии потратит 200 тыс. фунтов стерлингов на перешив женской формы ВМФ Британии озаботился "неприличными пуговицами" на женской военной форме

Москва11 мая Вести.ВМФ Британии подвергся критике за намерение потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов ($270 тыс.) на перешив женской военной формы. Причина - на существующей форме "неуместным образом" расположены пуговицы, а именно на груди, сообщает издание The Times.

Командование ВМФ заметило, что пуговицы расположены в том же месте, что и соски, и назвало это "неуместным".

Решение перешить форму вызвало критику со стороны военнослужащих, поскольку британским военачальникам поручено экономить средства бюджета.

Совершенно абсурдно, что королевский флот тратит деньги на такое незначительное изменение формы, хотя расположение пуговиц всегда вызывало насмешки в армии, заявил источник The Times.