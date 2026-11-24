Картину Айвазовского продали на торгах в Лондоне за 1,4 млн долларов Картину Айвазовского продали за 1,4 млн долларов на торгах в Лондоне

Москва24 ноя Вести.Картину русского художника Ивана Айвазовского "Венеция ночью. Сан-Джорджо-Маджоре" продали на торгах дома Sotheby's в Лондоне за 1,088 млн фунтов (более 1,4 млн долларов – прим. ред.). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Оценочная стоимость полотна составляла 500-700 тыс. фунтов (655-915 тыс. долларов). Картина находилась во владении семьи коллекционера с XIX века, когда она была куплена в Санкт-Петербурге.

На торгах также были реализованы другие картины Айвазовского "Неаполитанский залив с Капри вдали", "Американский пароход в бурном море" и "Кораблекрушение" за 512 тыс. фунтов (670 тыс. долларов), 218 тыс. фунтов (285 тыс. долларов) и 154 тыс. фунтов (200 тыс. долларов) соответственно. Кроме того, с молотка ушли "Кораблекрушение при лунном свете" и "Зимний пейзаж на Украине", каждая из этих работ была продана за 448 тыс. фунтов (585 тыс. долларов).

11 ноября сообщалось, что картина Айвазовского "Ялтинский залив", не представленная ранее широкой публике, будет выставлена на торги Sotheby's в Нью-Йорке в декабре. Лот оценивается в 600-800 тысяч долларов.