Москва5 окт Вести.В Государственном Русском музее завершена комплексная научная реставрация картины Ивана Айвазовского "Девятый вал". Генеральный директор музея Алла Манилова представила журналистам результат работы специалистов, сообщает ТАСС.

Реставрационные работы провели в рекордные сроки - всего 4 месяца. Они включали несколько этапов: от технико-технологических, химико-биологических до рентгеновских научных исследований. Одновременно с произведением специалисты провели реставрацию исторической аутентичной рамы, восстановили более 100 утраченных фрагментов резьбы размером от 1 до 65 сантиметров. Все элементы были заново вырезаны из липы по сохранившимся образцам, покрыты традиционным грунтом и позолочены сусальным золотом.

Для нас сегодня в Русском музее очень счастливый день, потому что мы, я считаю, на один век, на сто лет точно дарим нашим посетителям, стране, музейному фонду России восстановленное по последним стандартам, мировым стандартам реставрационной науки и искусства… полотно великого Ивана Айвазовского и историческую раму заявила Манилова

Реставраторы укрепили грунт, красочный слой и лаковое покрытие, устранили отслоения и пятнистость.

По словам Маниловой, реставрацию приурочили к масштабной выставке Айвазовского, открывающейся в Русском музее 16 октября.

Картину "Девятый вал" Айвазовский создал в 1850 году. В 1897 году картина поступила в собрание музея. За все это время проводились лишь локальные консервационные и профилактические работы без серьезного реставрационного вмешательства.