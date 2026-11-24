Шедевр Боттичелли спустя более полувека возвращается в Пушкинский музей "Мадонна с младенцем" Боттичелли спустя полвека возвращается в Пушкинский музей

Москва24 ноя Вести.Шедевр Сандро Боттичелли "Мадонна с младенцем, держащим гранат" спустя более полувека возвращается в постоянную экспозицию Пушкинского музея в Москве. Заведующий отделом реставрации и живописи музея, художник-реставратор Марина Скутте в интервью ИС "Вести" рассказала, что параллельно реставрационным работам были проведены обширные научно-технические исследования.

Специалисты представили итоги кропотливой и тщательной реставрации одного из самых известных произведений эпохи Возрождения из собрания галереи. Реставраторам удалось не только вернуть первоначальный вид творению, созданному более пятисот лет назад, но и подтвердить авторство Боттичелли.

Параллельно реставрационным работам были проведены довольно обширные научно-технические исследования. Картина была полностью отснята, и отобраны пробы, которые исследованы, и результаты были очень хорошо проанализированы тщательно рассказала Скутте

После возрождения полотна "Мадонна с младенцем" поедет в своеобразную командировку во Владимир.

Мы сейчас готовим теплый прием, специальную комнату, между собой мы называем ее капелла. Это специальный подготавливаемый такой объем для того, чтобы подать эту картину максимально эффектно отметил заместитель директора по научной работе Владимиро-Суздальского музея-заповедника Олег Рыжков

В 1918 году картина чуть не покинула Россию. Произведением владела княгиня Мещерская. А германский посол предлагал ей вывезти картину. Об этом стало известно ВЧК. "Мадонну" экспоприировали, признав достоянием республики. Больше 100 лет полотно находится в Пушкинском музее, но уже полвека не выставлялось, требовалась реставрация.

Глубокий смысл этой картины раскрывается в символике, в изображении граната лопнувшего. Мы видим обнаженные красные, алые зерна, которые символизирует кровь Христа. И гранат в данном случае является символом страстей Христовых рассказала куратор выставки, главный научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Пушкинского музея Виктория Маркова

Увидеть картину в Москве можно до 20 декабря, далее она отправится во Владимир.