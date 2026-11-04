Москва4 ноя Вести.Бесследно пропавшая в 1904 году Казанская икона Божией Матери могла уцелеть. Об этом сообщил профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. В важный для России момент она будет вновь обретена, приводит РИА Новости слова историка.

Надежда существует всегда. Может быть, эта икона все-таки уцелела и где-то хранится. Время покажет. Может, впереди у России еще важные события, и Казанская икона вновь окажется с ними связана. Будем надеяться на второе обретение этой иконы сказал профессор

В честь освобождения Москвы от польских интервентов Русская Православная Церковь отмечает 4 ноября День Казанской иконы Божией Матери. Она была обретена в Казани в 1579 году, хранилась в соборе Богородицкого монастыря и бесследно исчезла в 1904 году.

Как рассказал историк, время от времени появляются сообщения о том, что подлинная Казанская икона обнаружена на одном из аукционов, но достоверных данных этому не было.

Не исключено, что бандиты действительно уничтожили чудотворную икону. Для них ценность представляли только золото и драгоценные камни, которыми был украшен оклад заявил Петрушко

По другой версии икону могли выкупить старообрядцы. Считалось, что подлинник попал в Ватикан, но потом выяснилось, что и там хранился список. В 2004 году его вернули в Россию. Сейчас список находится в воссозданном Казанском соборе Богородицкого монастыря на месте обретения Казанской иконы.