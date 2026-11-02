Москва2 ноя Вести.Передача чудотворного списка иконы Божией Матери "Грузинская", Алексеевскому женскому ставропигиальному монастырю в Москве является актом восстановления исторической справедливости и укрепления связей между церквями. Об этом заявила ИС "Вести" настоятельница монастыря игуменья Ксения.

День передачи чудотворного списка иконы Божией Матери "Грузинская" в Алексеевский женский монастырь без преувеличения — исторический. Долгое время реликвия находилась в частной коллекции крупного российского предпринимателя. По личной просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла он передал образ обители на вечное владение.

Это прежде всего восстановление исторической справедливости. Владелец этого собрания икон принял благородное решение о передаче этой святыни монастырю. Этот образ "Грузинской" Богородицы является одним из связующих звеньев между двумя церквями-сестрами. Этот образ был в свое время выкуплен в Персии. Таким образом грузинские святыни русские купцы спасали рассказала игуменья Ксения

Она подчеркнула, что возвращение иконы Божией Матери "Грузинская" подчеркивает связь времен. Это знак того, что духовная жизнь обители не прерывалась ни на миг. И сегодня остается местом поклонения верующих со всей страны, отметила игуменья Ксения

Список иконы Божией Матери "Грузинская" был написан в 1707 году мастером Оружейной палаты Кириллом Улановым — жалованным иконописцем царя Алексея Михайловича.