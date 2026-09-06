Львова-Белова помолилась у ковчега с частицей мощей Дмитрия Донского Львова-Белова рассказала, о чем помолилась у ковчега Дмитрия Донского

Москва6 сен Вести.Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в интервью ИС "Вести" рассказала, о чем помолилась у ковчега с частицей мощей Дмитрия Донского.

Она приняла участие в Общемосковском крестном ходе. Во главе шествия была одна из святынь церкви – чудотворный список Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, а также ковчег с частицей недавно обретенных в Архангельском соборе Кремля мощей благоверного князя Дмитрия Донского.

Я уверена, что будет одна общая просьба о мире, о победе. А для меня, как для уполномоченного по правам ребенка, сегодня важно попросить защиты Дмитрия Донского, его молитв у нашего Спасителя за то, чтобы дал силы, за то, чтобы поддержал все наши начинания, чтобы каждая семья в нашей стране чувствовала себя защищенной, чувствовала поддержку и любовь государства заявила Мария Львова-Белова

Один из образов Дмитрия Донского – образ главы благочестивой семьи. Благоверный князь – святой покровитель отцовства. Вместе с супругой Евфросинией Московской они явили пример идеального брака, воспитав 12 детей.

Князь Дмитрий Иванович (1350−1389), впоследствии получивший прозвище Донской, вел объединенное русское войско в 1380 году на Куликовскую битву. Победа в ней над войском золотоордынского правителя Мамая способствовала объединению русских земель вокруг Москвы.

Дмитрий Донской скончался в 1389 году и был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. В августе 2026 реставраторы открыли в соборе его саркофаг.

Исследования подтвердили, что останки принадлежат Дмитрию Донскому. По благословению патриарха частицы мощей будут находиться в храмах Русской православной церкви. Одна из частиц будет доступна для поклонения в столичном храме Христа Спасителя с 7 сентября.