Москва7 окт Вести.Легендарная икона "Святая Троица", которая была написана Андреем Рублевым в XVвеке, возвращена в иконостас Троице-Сергиевой лавры после обследования климатической витрины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Как уточняется, икону вернули в иконостас в понедельник, 5 октября.

По словам одного из собеседников, возвращение иконы связано с тем, что работы с климатической витриной, в которой она содержится, завершены говорится в публикации

В сентябре сообщалось, что икону изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время анализа состояния климатической витрины.