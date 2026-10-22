Москва22 окт Вести.Священный синод Русской православной церкви освободил должности наместника Троице-Сергиевой лавры епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. Руководить одной из главных святынь России теперь будет епископ Савва (в миру Евгений Лесных), следует из решения Синода, опубликованного на сайте Московского патриархата.

Епископ Савва оставит управление Армавирской и Лабинской епархией и получит новый церковный титул Зарайский. Синод поблагодарил епископа за его достижения на прежнем месте служения.

При этом бывший наместник Лавры епископ Кирилл сохранит руководство Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии. Его также поблагодарили «за понесенные труды».

Причины кадровых изменений в опубликованном решении не уточняются.