Священный Синод РПЦ рассмотрел прошение об уходе на покой митрополита Мефодия Священный Синод РПЦ удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Мефодия

Москва17 июл Вести.Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Синода 16 июля, в четверг, передает ГТРК "Пермь" со ссылкой на представителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Члены Священного Синода повторно рассмотрели ранее поданное прошение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и по итогам обсуждения приняли решение удовлетворить прошение приводятся слова представителя Церкви

Митрополиту Мефодию выразили благодарность за его многолетние труды. В ближайшее время он вернется в Москву, ему назначение содержание от Пермского епархиального управления

Отмечается также, что новым главой Пермской митрополии избран епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.