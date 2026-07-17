Москва17 июлВести.Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Синода 16 июля, в четверг, передает ГТРК "Пермь" со ссылкой на представителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
Члены Священного Синода повторно рассмотрели ранее поданное прошение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и по итогам обсуждения приняли решение удовлетворить прошениеприводятся слова представителя Церкви
Митрополиту Мефодию выразили благодарность за его многолетние труды. В ближайшее время он вернется в Москву, ему назначение содержание от Пермского епархиального управления
Отмечается также, что новым главой Пермской митрополии избран епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.