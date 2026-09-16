Троице-Сергиева лавра — это живое сердце русской православной церкви, расположенное в Сергиевом Посаде. Ее золотые купола узнают с первого взгляда, а колокольный звон слышен задолго до ворот. Она была основана Сергием Радонежским, пережила войны, реформы и революции, но до сих пор остается духовным центром страны. Об истории Троице-Сергиевой лавры — в материале “Вести.ру”.

История монастыря

Основание и становление

Троице-Сергиева лавра была основана в XIV веке преподобным Сергием Радонежским на холме Маковец около 1337 года. Вместе со старшим братом Стефаном он срубил небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, с которой началась обитель. Первые постройки монастыря — церковь и несколько келий — занимали лишь угол нынешней территории лавры. В 1355 году Сергий ввел общежительный устав, который строго регламентировал жизнь братии. После этого обитель разрослась, была разделена на жилую, общую и оборонительную зоны, а также ограждена деревянным тылом. Радонежский быстро снискал славу духовного наследника Руси: к нему за советом и благословением приезжали князья. В 1380 году он благословил войско Дмитрия Донского, которое отправлялось на битву с Мамаем.

В последующие века монастырь продолжал расти и крепнуть. Он пережил набеги татар: в 1382 году монахи были вынуждены бежать от войска хана Тохтамыша, а в 1408 году обитель была разграблена и сожжена полководцем Едигеем. Тем не менее, уже к 1411 году монастырь был восстановлен, а в 1422 ученик Сергия игумен Никон заложил на месте старой деревянной церкви первый каменный храм — Троицкий собор, куда были перенесены мощи преподобного Сергия. Его росписью занимались великие иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный.

К концу XVI века Троицкий монастырь стал одним из крупнейших в России. При царе Иване Грозном он получил особое покровительство: в 1550-х годах вокруг обители возвели мощные белокаменные стены с двенадцатью башнями, а в 1585 году по указу царя был построен пятиглавый Успенский собор, подобный Успенскому собору Московского кремля.

Эпоха смуты

В период Смуты, в начале XVII века, Троице-Сергиева лавра сыграла важную роль, став оплотом обороны от иностранной интервенции. Она представляла собой не только духовный центр, но и мощную крепость: высота стен составляла шесть метров, а толщина — три с половиной. С 12 башен по периметру были видны все подступы к обители, и на вооружении гарнизона находились около 100 пушек. Монастырь выдержал затяжную осаду польско-литовских войск в 1608–1610 годах. 30-тысячное войско интервентов под предводительством гетмана Яна Сапеги и полковника Александра Лисовского безуспешно пытались захватить обитель в течение шестнадцати месяцев.

За это время защитники испытали трудности: к концу 1609 года начался голод и цинга, от которой умерли более 2 тыс. человек, и в строю оставалось менее 200 обороняющихся. Однако монастырский гарнизон во главе с архимандритом Иоасафом проявил стойкость: по словам современников, лавра оказалась “вооружена людьми, железом и мужеством”. Осажденные предпринимали дерзкие вылазки, нанося чувствительный урон противнику. Осада была окончательно снята лишь в январе 1610 года. Мужественная оборона лавры имела огромное духовно-патриотическое значение: монастырь стал символом стойкости, вдохновляющим народ на дальнейшую борьбу за освобождение Родины.

После снятия осады Лавра получила всероссийскую поддержку: был размещен постоянный стрелецкий гарнизон, на пожертвования от верующих были быстро восстановлены и усилены стены и башни, позже началось строительство новых храмов и корпусов. Возросший авторитет обеспечил приток вкладов. Также обитель стала центром формирования ополчения — архимандрит Дионисий духовно и материально поддержал Второе ополчение Минина и Пожарского. В 1618 году королевич Владислав безуспешно пытался взять Троицкую крепость, в том же году у лавры заключили Деулинское перемирие, завершившее Смуту. Стойкость Троице-Сергиевой лавры в эти годы упрочнила ее славу и значение в истории России.

"Оборона Троице-Сергиевой лавры", Сергей Милорадович, 1884

Реформы и развитие

После Смуты лавра вошла в период расцвета и тесной связи с двором. В 1682 при Стрелецком бунте здесь укрылись Софья Алексеевна и царевичи. В 1689 Петр I вновь прибыл в монастырь и отсюда утвердил свою власть. По преданию, лавра пожертвовала ему 400 тыс. руб. на Северную войну.

С указа Петра I Русская Церковь лишилась независимого патриаршества, подчиняясь Святейшему Синоду, а монастырские ресурсы привлекались для государственных нужд. Он же велел изъять из лаврской сокровищницы ценности на военные расходы и временно запретил каменное строительство. Лишь при угрозе шведского наступления в 1708 году вокруг Троице-Сергиева монастыря срочно соорудили дополнительные фортификации: глубокие рвы, насыпи у стен и новые мосты у ворот. Эти оборонительные сооружения частично сохранились до наших дней.

С 1688 года монастырю был присвоен статус ставропигиального, то есть он перешел под прямое подчинение высшей церковной власти. При Елизавете Петровне наступил подъем: в 1742 открылась семинария, в 1744 пожалован титул лавры. После пожара 1746 началась перестройка, и вскоре была возведена 88-метровая колокольня с одним из крупнейших в стране колоколов. В 1792 установлен памятный обелиск. К концу XVIII века сложился гармоничный комплекс из более чем полусотни зданий.

Реформы императрицы Екатерины II также существенно повлияли на судьбу лавры. При ней в 1782 окрестные слободы объединились в город Сергиев Посад. Она же указом о секуляризации изъяла у церкви и монастырей все земельные владения и крестьян, и лавра лишилась огромных вотчин и была переведена на государственное содержание. Несмотря на утраты, Троице-Сергиева лавра сохранила первоклассный статус и осталась крупнейшим центром паломничества и образования.

Советский период и возрождение

После революции 1917 года первый патриарх Тихон формально стал священноархимандритом Троице-Сергиевой лавры и защищал церковь от гонений. Однако 20 апреля 1920 года вышел декрет Совета народных комиссаров о закрытии лавры и обращении всех ее ценностей и построек в государственный музей, затем была разогнана монашеская община. В 1930 году город Сергиев Посад переименовали в Загорск, убрав из названия память о преподобном Сергии. На территории монастыря разместились историко-художественный музей-заповедник и светские учреждения, а преподносилась лавра как памятник культуры и архитектуры.

Ситуация изменилась во время Великой Отечественной войны, когда правительство смягчило политику в отношении Церкви. В 1946 году по личному распоряжению Иосифа Сталина Свято-Троицкая лавра была официально возвращена Русской православной церкви. Туда вновь пришли монахи, были возобновлены богослужения. Патриарх Алексий I стал формальным настоятелем возрожденной лавры, наместником был назначен архимандрит Гурий. Фактически она превратилась в центр церковного возрождения в послевоенной России.

С 1946 по 1983 год Троице-Сергиева лавра служила основной резиденцией патриархов Московских. Именно здесь прошли важнейшие Поместные соборы Русской Церкви послевоенного времени, на которых решались судьбы православия в СССР. При активной поддержке государства и верующих велись масштабные реставрационные работы: были отреставрированы соборы, колокольня, крепостные стены и башни, восстановлен исторический облик интерьеров, вокруг монастыря установили охранную зону. К 1980-м обитель окрепла и подготовилась встретить новую эпоху — открытого возрождения веры.

После распада СССР лавра обрела полную свободу. Город Сергиев Посад вернул себе историческое имя. Монастырю были возвращены остальные храмы и здания, некогда превращенные в музеи. Начался новый этап восстановления духовной жизни, инфраструктуры и истории лавры.

Современное значение

Сегодня Свято-Троицкая Сергиева лавра — один из главных духовных, культурных и исторических центров России и крупнейший действующий мужской монастырь страны. Она имеет особый статус ставропигиального монастыря, непосредственно подчиняющегося Патриарху. В 1993 году архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как достояние всего человечества. Монастырь также входит в популярный туристический маршрут “Золотое кольцо России”, ежегодно привлекая тысячи паломников и туристов со всего мира. Люди стремятся поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского, которые покоятся в древнем Троицком соборе, и набрать святой воды из монастырского источника.

При Троице-Сергиевой лавре действуют старейшие духовные школы: Московская духовная академия и семинария. Монастырь активно занимается издательской деятельностью, выпуская богословскую литературу. Также при лавре действуют православная гимназия и несколько церковно-приходских школ для детей. На территории обители создан музей, экспозиции которого знакомят посетителей с богатой историей лавры и православной культуры.

Архитектура и храмы

Свято-Троицкий собор

Первое и древнейшее каменное здание, построенное в Троице-Сергиевой лавре в 1422–1423 годах, — Свято-Троицкий собор. Именно в нем хранятся мощи Сергия Радонежского. Собор расписывали Даниил Черный и Андрей Рублев, который создал специально для его иконостаса знаменитую икону “Троица”.

Успенский собор

Успенский собор (1559–1585 годы) — это великан ансамбля, заложенный в центре Троице-Сергиевой лавры при Иване Грозном как парафраз Успенского собора в Московском кремле. Он повторяет общую композицию столичного пятиглавого храма, при этом превышает по размерам. Также его отличают массивность конструкций и более простой рисунок деталей. Расписывали Успенский собор фресками ярославские и троицкие мастера под руководством иконописца Дмитрия Плеханова. При главном алтаре устроены приделы великомученика Федора Стратилата, мученицы Ирины и святителя Николая Чудотворца.

Церковь Сошествия Святого Духа

Построенная псковскими мастерами и редкая для Подмосковья. Небольшая, одноглавая, со встроенной над западной частью звонницей. Речь идет о церкви Сошествия Святого Духа. Ее воздвигли в 1476 году. Внутреннее пространство невелико и аскетично, интерьер весьма строгий. “Храм-звонница” словно воплощает идею сошествия Духа — тихую, но действенную, наполняющую общину изнутри.

Церковь Преподобного Сергия с трапезной палатой

Трапезный храм в Троице-Сергиевой лавре, история которого началась в 1686 году, напоминает дворец: пышный декор, разноцветная “шахматная” роспись здания, белокаменная резьба колонн. Для своего времени церковь Преподобного Сергия была одним из крупнейших внутренних пространств в России, рассчитанный на общие братские трапезы, праздничные собрания и прием высоких гостей.

Архитектурный облик здания замышлялся в стиле нарышкинского барроко. Храмовая часть связана с продольным объемом трапезной так, что от входа к алтарю раскрывается единая праздничная перспектива. Интерьер оформлен многоярусным иконостасом, стенной живописью, лепниной и орнаментальными сводами, создающими ощущение “царской палаты” — знака близости Троице-Сергиевой лавры к двору.

Источник: Вахе Екатерина, Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Церковь Смоленской иконы Божией Матери

Один из самых поздних храмов Троице-Сергиевой лавры был построен на деньги московского купца Дмитрия Лыткина. Согласно истории, во сне ему явилась Пресвятая Богородица и указала место для строительства у мощей преподобного Сергия. Церковь была освящена в честь Смоленской иконы Божией Матери “Одигитрия”, что означает “Путеводительница”, которая считается защитницей русских земель.

Архитектурный стиль храма — елизаветинское барокко. Он имеет круглую форму, что символизирует непрерывность и вечность. Церковь Смоленской иконы Божией Матери богато украшена лепниной, картушами и раковины.

Храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

Единственный шатровый храм лавры был построен в 1635–1637 годы стараниями келаря Александра. Находится он у западной стены Успенского собора. Эта церковь была построена одной из первых в монастыре после окончания Смутного времени. Ранее храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких служил больничными палатами, в которых находили приют и уход немощные и престарелые монахи. В южном и северном корпусах находятся покои наместника, Соборная палата и монастырская библиотека.

Источник: Moneycantbuy, Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Серапионова палатка, или “Палатка трех мощей”

Палатка считается одной из самых намоленных и исторически ценных точек в лавре. Она была построена над гробом близкого друга и сподвижника Сергия Радонежского — архиепископа Новгородского Серапиона. Позже здесь были погребены другие выдающиеся фигуры русской церковной истории: святитель Иоасаф, преподобный Дионисий Радонежский и священномученик митрополит Серафим (Чичагов). Сегодня это место поклонения мощам святых. Серапионова палатка расположена ниже уровня современного пола, поэтому, чтобы войти внутрь, нужно спуститься по ступеням.

Успенская часовня над колодцем

По преданию, колодец был выкопан самим преподобным Сергием Радонежским, и вода оттуда всегда считалась целебной. Каменная часовня над ним была устроена позже. Она небольшая, но нарядная, выполнена в стиле “нарышкинского барокко”: украшена белокаменной резьбой, колоннами и увенчана золоченой главкой. Внутри находится колодец, из которого паломники могут набрать святой воды.

Колокольня

Одна из самых высоких колоколен в России высотой 88 метров — архитектурная доминанта не только лавры, но и всего Сергиева Посада. Строительство заняло почти 30 лет, а над проектом работали лучшие архитекторы своего времени. Первоначально на ней было подвешено 42 колокола, позднее их число доходило до 50. Самый большой — Царь-колокол — был отлит по указанию Елизаветы в 1748 году. В 1930 году он был уничтожен, но в 2003 на колокольню подняли новый Царь-колокол весом 72 тонны.

“Церковно-археологический кабинет”

Музей посвящен истории русского православного искусства с XIV до XIX века. Началом академического собрания считается 1814 год. Современная экспозиция размещена в “Царских чертогах” и насчитывает свыше 20 тыс. единиц хранения: иконы, рукописи, утварь и так далее. Здесь хранится главный шедевр, ради которого многие приезжают в лавру, — “Троица” Андрея Рублева.

Святыни лавры в Сергиевом Посаде

Главными святынями Троице-Сергиевой лавры считаются мощи преподобного Сергия Радонежского и икона Рублева “Троица”. Еще среди чтимых икон — Смоленская “Одигитрия”, “Скоропослушница”, Тихвинская и Черниговская иконы Божией Матери. Также здесь находятся мощи других святых, включая учеников Радонежского.

Скиты и подворья

Благовещенское подворье.

Богородское подворье.

Всехсвятское подворье.

Гефсиманский Черниговский скит.

Деулинское подворье.

Пересветское подворье.

Воскресенское подворье.

Пятницкое подворье.

Покровский скит.

Спасо-Вифанский монастырь.

Сергиевский скит.

Скит Параклит.

Храм во имя святой Марии Магдалины.

Храм в честь явления Божией Матери преподобному Сергию.

Черниговское подворье Троице-Сергиевой лавры в Геленджике.

Для паломников и туристов

Как добраться до Сергиева Посада из Москвы

Электричка. Путь начинается с Ярославского вокзала в Москве (метро “Комсомольская”) и заканчивается станцией “Сергиев Посад”. Также электрички отправляются в город со станции “Ростокино”.

Автобус №388. Отправляется от улицы Космонавтов, дом 2А (метро “ВДНХ”) каждые 20–25 минут. Остановка находится недалеко от гостиницы “Космос”.

Автомобиль. Ехать нужно по трассе М-8 “Холмогоры”, а затем повернуть в сторону города Сергиев Посад на 48-м километре.

Где остановиться

Рядом с монастырем находится старая Лаврская гостиница, в которой есть одно-, двух- и многоместные номера. Забронировать и найти контакты можно на сайте Троице-Сергиевой лавры и самой гостиницы.

Также желающие посетить Троице-Сергиеву лавру имеют возможность остановиться в Доме паломника. Однако можно выбрать и любую другую гостиницу или хостел в Сергиевом Посаде.

Расписание богослужений

Актуальное расписание богослужений доступно на официальном сайте Троице-Сергиевой лавры. Основные службы:

будние дни: ранняя литургия — около 5:30–6:00, поздняя литургия — 8:30–9:00, вечернее богослужение — 16:45–17:00;

воскресенье и праздники: ранняя литургия — около 6:30, поздняя литургия — 9:30, всенощное бдение накануне — 17:00.

Паломнические и экскурсионные туры

Экскурсии по Троице-Сергиевой лавре (обзорные, подъем на колокольню, святыни, для детей и другие), музеям и городу проводит паломнический центр. Нужно подать заявку через форму на сайте.

Трапезные

На территории Троице-Сергиевой лавры работают два небольших кафе для быстрого перекуса с выпечкой и горячими напитками. В двух минутах ходьбы — столовая-трапезная “Вознесенская”, которая работает ежедневно с 8 до 19 и принимает группы по предварительной заявке. Дополнительно в комплексе Царских Чертогов действует кафе “Трапезная”.

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Практическая информация

Адрес и режим работы

Троице-Сергиева лавра находится в городе Сергиев Посад. Для паломников и туристов она открыта ежедневно с 5 утра до 21 вечера.

Когда лучше ехать

Самая приятная погода для поездки в Троице-Сергиеву лавру — с мая по сентябрь. Но нужно учитывать, что в июле и августе на территории может быть многолюдно. В сентябре и октябре красиво и чуть спокойнее, а зимой, несмотря на холод, царит особая атмосфера. Самым тихим временем считается утро в будние дни, поэтому приходить лучше к 7–9 часам. К полдню прибавляются экскурсии. В праздники и выходные людей становится больше, очереди к святыням длиннее, зато проходят торжественные богослужения. Для самых ярких впечатлений можно посетить лавру в Сергиевом Посаде на крупный церковный праздник: Пасху, Троицу, День преподобного Сергия (обретение мощей 18 июля и преставление 8 октября).

Советы посетителям

Уточнить расписание на официальном сайте. Перед поездкой в Сергиеву лавру нужно проверить время работы и расписание богослужений. В дни больших праздников график может меняться, а доступ в некоторые храмы быть ограничен.

Одеться правильно. Это действующий монастырь, поэтому для женщин обязательны юбка ниже колена и платок на голову. Мужчинам: брюки (не шорты) и прикрытые плечи. У входа часто выдают юбки и платки напрокат, но лучше взять свои.

Распределить время. Если вы паломник и хотите попасть на службу, приезжайте к ее началу, например к 5:00–6:00 утра или к 16:30–17:00 вечера. Если вы турист, планируйте приезд на открытие в будний день, чтобы успеть все осмотреть до наплыва экскурсий.

Запланировать посещение главной святыни. Самая большая очередь всегда выстраивается к мощам преподобного Сергия в Троицком соборе. Если хотите приложиться без долгого ожидания, приходить нужно к открытию или ближе к вечеру.

Взять с собой мелкие деньги (наличные). Для покупки свечей, подачи записок, пожертвований наличные часто удобнее. Карты принимают не везде.

Вести себя уважительно. На территории монастыря не принято громко разговаривать, смеяться, курить, распивать алкоголь, фотографировать со вспышкой и снимать видео во время служб и у мощей.

Выбрать удобную обувь. Предстоит много ходить по брусчатке, а также стоять во время служб и в очередях.

Использовать карту-схему. Ее можно бесплатно взять у входа или в Паломническом центре в Сергиевом Посаде. Это поможет сориентироваться и не пропустить важные объекты.