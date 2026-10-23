Москва23 окт Вести.Государственный Русский музей обеспечит вооруженную охрану для перевозки полотен живописца Ивана Шишкина с экспозиции в Санкт-Петербурге в места постоянного хранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию портала госзакупок.

Согласно документации, музей приобрел оказание услуг по перевозке работ с выставки, посвященной Шишкину, "с вооруженным сопровождением".

Полотна находятся на экспозиции в корпусе Бенуа Русского музея. Их предстоит отправить в Казань (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан), Нижний Новгород (Нижегородский государственный художественный музей), Серпухов (Серпуховский историко-художественный музей), а также в Москву (Театральный музей имени А. А. Бахрушина, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Третьяковская галерея) и Минск (Национальный художественный музей Республики Беларусь).

Музею необходимо транспортировать свыше 50 картин, среди которых знаменитые "Утро в сосновом лесу" и "Вечер в сосновом лесу", "Рожь", "Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии" и "Полдень. В окрестностях Москвы". Перевозка будет происходить в период с 10 по 27 ноября.

Контракт еще не заключили, однако учреждение уже нашло потенциального исполнителя, который запросил за свои услуги 3,79 миллиона рублей.

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