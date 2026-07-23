В Русском музее рассказали, как выбирали работу Репина для выставки в "Кижах"

В Русском музее раскрыли, чем уникальна картина Репина "Садко" В Русском музее рассказали, как выбирали работу Репина для выставки в "Кижах"

Москва23 июл Вести.При подборе экспоната для выставки в петрозаводском музее-заповеднике "Кижи" исходили из того, что произведение должно позитивно воздействовать на зрителя. Об этом рассказала ИС "Вести" директор Русского музея Алла Манилова.

Для выставки в рамках проекта "Музейные жемчужины Серебряного ожерелья" выбрали картину Ильи Репина "Садко". Увидеть полотно в Петрозаводске можно до 8 октября.

Когда музей привозит всего одно произведение, к нему есть только одно требование: это должен быть истинный шедевр, шедевр мирового класса. Или, как любят говорить музейщики, шедевр первого ряда. Именно такой [шедевр] Русский музей привез в Петрозаводск пояснила Манилова

Руководство музея целенаправленно выбрало мастера сказочного жанра.

Мы выбрали его (произведение. - Прим. ред.) исходя еще из одного принципа: оно невероятно позитивно, потому что это сказка. Сказка, которой должно быть место в нашей жизни и сегодня, несмотря на все понятные людям сложности. Место сказке должно быть подчеркнула она

Работу на время привезли в музей-заповедник в качестве подарка по случаю 60-летия "Кижи". Обычно картина "Садко" находится в Михайловском дворце Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.