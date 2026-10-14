Москва14 окт Вести.Государственный музей-заповедник "Царское Село" приступил к масштабному проекту по реставрации павильона "Грот" и восстановлению его исторического облика, в том числе резных украшений купола. Старший научный сотрудник, хранитель скульптуры музея-заповедника Наталья Лансере в интервью ИС "Вести" рассказала о непростой судьбе архитектурного памятника.

Один из красивейших павильонов Екатерининского парка больше 60 лет медленно разрушался: облупилась штукатурка на фасадах, утрачены элементы лепнины, демонтированы полусгнившие композиции деревянного резного декора. Большой проект реставрации требовал серьезного научного подхода.

Особенно сложной оказалась судьба деревянной резьбы, украшавшей купол: ее выполнили в середине XVIII века охтинские резчики по эскизам Растрелли. Композиции с путти, дельфинами, морскими растениями и раковинами создавали эффект струящихся водных потоков, словно сам купол был пронизан движением воды. Однако дерево со временем разрушалось, и в 60-х годах декор пришлось демонтировать, чтобы сохранить хотя бы фрагменты.

Когда были реставрации, за время бытования резьбы, древесина, конечно, приходила в негодность. И уже реставраторы нашего поколения делали восстановительные вставки рассказала Наталья Лансере

Сегодня в фондах музея-заповедника бережно хранятся 304 подлинных фрагмента той самой резьбы. Сейчас каждый элемент проходит фото-фиксацию и трехмерное сканирование, для него создают цифровую карточку с подробным описанием состояния и особенностей резьбы. На этой базе будут изготовлены копии сохранившихся деталей, а утраченные фрагменты воссоздадут по архивным чертежам, гравюрам и описаниям.

Та утрата, которую мы сейчас можем наблюдать, делает его вид незавершенным, неполным. Это все технологические вопросы, которые перед нами стоят, это вызовы, которые нам с коллегами - с архитекторами, с реставраторами, с музейщиками, с наукой - необходимо будет решить в рамках этого проекта отметила главный архитектор "Царского Села" Мария Рядова

Реставрацию фасадов и кровли планируют завершить в 2028 году.