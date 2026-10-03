Экскрет: подготовку плана реставрации собора в Якутске нужно начать сейчас В Якутске начнут готовить документацию реставрации Троицкого собора в Якутске

Москва3 окт Вести.Подготовка чертежей и планов реставрации Троицкого кафедрального собора в Якутске необходимо начать в ближайшее время в рамках подготовки к 400-летию города. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Николай Макаров.

Старейший православный храм в Якутске – это единственное сохранившееся каменное сооружение, возведенное на многолетней мерзлоте в начале XVIII века.

По словам Макарова, подготовка к 400-летию Якутска пройдет под знаком реставрации памятников истории, в том числе Троицкий собор.

Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев высказал свое мнение, что к юбилею Якутска в 2032 году Троицкий собор должен быть восстановлен. Это нас обнадеживает, но подготовка к реставрации столь большого и сложного памятника займет очень много времени и средств. Поэтому мы совместно с обществом охраны памятников поднимаем вопрос о необходимости подготовки проектной документации уже сейчас отметил Макаров

Кроме того, ведется поиск инвесторов для реконструкции других объектов культурного наследия: Якутского реального училища, дома большевика Владимира Чепалова и штаба Якутской объединенной авиагруппы.