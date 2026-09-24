Пиотровский заявил о нехватке реставраторов в России Пиотровский сообщил, как будет решаться проблема нехватки реставраторов

Москва24 сен Вести.Множество музеев в России накопили памятников культуры, которые необходимо реставрировать, однако специалистов для выполнения работ не хватает. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский.

По его словам, в качестве решения данной проблемы предложено создать в России систему передвижных реставрационных школ.

У нас нехватка реставраторов, у нас множество музеев, мы накопили много вещей, все надо реставрировать… Мы придумали в Союзе музеев такую схему передвижных школ реставрационных, в которых участвуют все крупнейшие музеи… Это часть национальной программы развития музеев, который мы музейным сообществом придумали по поручению президента рассказал Пиотровский

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова сообщила, что реставрация павильона на Крымском валу начнется в следующем году, а вопрос переезда экспозиции сейчас прорабатывается.