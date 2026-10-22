Москва22 октВести.Парковые скульптуры музея-заповедника "Царское Село" начали укрывать футлярами, чтобы защитить их от снега и морозов. Об этом сообщило ИС "Вести".
Первыми в "теплую одежду" облачились статуи перед Екатеринским дворцом и на Эрмитажной аллее парка. Всего в специальных футлярах перезимуют более 60 шедевров, большинство из которых — подлинники венецианских мастеров XVII векасказано в материале ИС "Вести"
Отмечается, что данная традиция существует со времен императрицы Елизаветы Петровны.
В настоящее время защитные короба усовершенствовали — вместо деревянных используют металлические листы с каркасом, на которых изображены фотографии мраморных богов, чтобы посетители могли любоваться ими и зимой.