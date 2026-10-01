В парке Нижнекамска установили первое в Татарстане железобетонное укрытие Первое в Татарстане железобетонное укрытие появилось в парке Нижнекамска

Москва1 окт Вести.В Нижнекамске установили железобетонное укрытие для защиты людей от осколков и ударной волны во время атак, сообщил мэр города Радмир Беляев в MAX.

Оно появилось в городском парке "Семья" и рассчитано на 20 человек.

Установили железобетонное укрытие в парке "Семья". … Это пилотный проект для нашей республики говорится в публикации

Во время сигнала тревоги не всегда есть возможность быстро добраться до ближайшего укрытия, поэтому важно предусмотреть безопасные места там, где ежедневно бывает много людей. Так Беляев объяснил, почему укрытие нужно именно в общественных пространствах.

Градоначальник проинформировал, что подобный опыт представители Нижнекамска изучали в Белгороде, где такие укрытия уже показали свою эффективность.

В дальнейшем, после изучения нюансов первого объекта, такие конструкции появятся в других парках и скверах города, сообщил мэр.