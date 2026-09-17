Москва17 сен Вести.Мэр Нижнекамска Радмир Беляев поручил дополнительно оборудовать заглубленные помещения, чтобы в городе было больше доступных мест для укрытия. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, сегодня укрытия оборудованы в 221 многоквартирном доме. Важно, чтобы эти помещения были доступны в случае угрозы и находились в надлежащем состоянии, подчеркнул Беляев.

Он также сообщил, что параллельно начинается работа по новому для города формату – отдельным железобетонным укрытиям.

Первое такое укрытие планируем установить в парке "Семья" в качестве пилотного говорится в публикации

Мэр Нижнекамска отметил, что это будет первый для города практический опыт. Планируется посмотреть, насколько удобно будет эксплуатировать такие укрытия, и с учетом опыта принимать дальнейшие решения.