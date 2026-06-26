Москва26 июнВести.Системы оповещения и бетонные укрытия продолжают устанавливать в Чебоксарах с целью укрепления системы безопасности, сообщил глава города Станислав Трофимов.
Системы оповещения позволяют оперативно информировать жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, напомнил он.
Параллельно идет установка защитных сооружений.
Вчера в Чебоксарах установлены еще шесть бетонных укрытий. … Всего в Чебоксарах установлено 21 бетонное укрытиенаписал градоначальник в MAX
До конца следующей недели, проинформировал Трофимов, планируется смонтировать еще два объекта.