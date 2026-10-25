Москва25 октВести.Специалисты завершили реставрацию исторического моста со шлюзом в Александровском парке Царского Села. Об этом сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.
Работы велись больше года.
В Александровском парке Царского Села завершили реставрацию исторического моста со шлюзом. Работы на объекте культурного наследия, расположенном между Крестовым каналом и Детским прудом, продолжались больше годаговорится в сообщении
Отмечается, что в порядок привели историческую конструкцию, сохранив ее архитектурные особенности, включая декоративные элементы художественного литья и кованые ограждения.